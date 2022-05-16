Нужна будет быстрая победа. Путин может напасть на Грузию из-за провала в Украине, - СNN

"Несколько ученых и активистов рассказали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится скорая победа, и он может перекинуться на Грузию", - сообщил Митчелл.

Также он рассказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с ним сообщила о ее обеспокоенности насчет возможного вторжения РФ в ее страну.

"Они (Россия - ред.) могут сделать что-то радикальное для спасения своей репутации", - заявила глава грузинского государства в разговоре с Митчеллом.