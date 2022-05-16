Потрібна буде швидка перемога. Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, - СNN

"Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", - повідомив Мітчелл.

Також він розповів, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

"Вони (Росія - ред.) можуть зробити щось радикальне для порятунку своєї репутації", - заявила голова грузинської держави у розмові з Мітчеллом.