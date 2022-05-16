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Потрібна буде швидка перемога. Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, - СNN

Фото: американський вчений Лінкольн Мітчелл (gip.ge)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін може розпочати війну проти Грузії для того, щоб здобути швидку перемогу та зберегти свою репутацію на тлі невдач в Україні.

Про це заявив американський науковець Лінкольн Мітчелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", - повідомив Мітчелл.

Також він розповів, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

"Вони (Росія - ред.) можуть зробити щось радикальне для порятунку своєї репутації", - заявила голова грузинської держави у розмові з Мітчеллом.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не планує воювати з Росією та відкривати так званий "другий фронт".

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяГрузія