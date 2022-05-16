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Нужна будет быстрая победа. Путин может напасть на Грузию из-за провала в Украине, - СNN

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Понедельник 16 мая 2022 23:11
Нужна будет быстрая победа. Путин может напасть на Грузию из-за провала в Украине, - СNN Фото: американский ученый Линкольн Митчелл (gip.ge)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин может начать войну против Грузии для того, чтобы получить быструю победу и сохранить свою репутацию на фоне неудач в Украине.

Об этом заявил американский ученый Линкольн Митчелл, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Несколько ученых и активистов рассказали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится скорая победа, и он может перекинуться на Грузию", - сообщил Митчелл.

Также он рассказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с ним сообщила о ее обеспокоенности насчет возможного вторжения РФ в ее страну.

"Они (Россия - ред.) могут сделать что-то радикальное для спасения своей репутации", - заявила глава грузинского государства в разговоре с Митчеллом.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не планирует воевать с Россией и открывать так называемый "второй фронт".

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Владимир Путин Российская Федерация Грузия
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