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"Нужен зеленый COVID-сертификат": какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне

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Сумы, Вторник 12 октября 2021 13:42
"Нужен зеленый COVID-сертификат": какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне Фото: какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местные власти рассказали, какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне. Нужен зеленый COVID-сертификат.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

Для того, чтобы с введением "красной зоны" карантина продолжить работать, а также посещать различные заведения нужен зеленый "COVID-сертификат".

Для пользования междугородним транспортом подойдут также и другие документы, кроме сертификата о завершении полного курса вакцинации. Среди них:

  • результат ПЦР-теста, которому не более 72 часов;
  • документ, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины,
  • документ из "Единого государственного портала электронных услуг", что подтверждает, что человек переболел коронавирусом, в частности, в приложении "Дия";
  • результат экспресс-теста на коронавирус, подтвержденный медицинским учреждением.

До 8 ноября должны вакцинироваться все, кто работают в:

  • школах;
  • университетах;
  • учреждениях профессионального последипломного образования;
  • научных учреждениях, детских садах;
  • учреждениях внешкольного образования;
  • учреждениях специализированного образования

Если до 8 ноября не будет завершенного курса вакцинации - работника заведения отправят в неоплачиваемый отпуск.

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