"Нужен зеленый COVID-сертификат": какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне
Фото: какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Местные власти рассказали, какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне. Нужен зеленый COVID-сертификат.
Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
Для того, чтобы с введением "красной зоны" карантина продолжить работать, а также посещать различные заведения нужен зеленый "COVID-сертификат".
Для пользования междугородним транспортом подойдут также и другие документы, кроме сертификата о завершении полного курса вакцинации. Среди них:
- результат ПЦР-теста, которому не более 72 часов;
- документ, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины,
- документ из "Единого государственного портала электронных услуг", что подтверждает, что человек переболел коронавирусом, в частности, в приложении "Дия";
- результат экспресс-теста на коронавирус, подтвержденный медицинским учреждением.
До 8 ноября должны вакцинироваться все, кто работают в:
- школах;
- университетах;
- учреждениях профессионального последипломного образования;
- научных учреждениях, детских садах;
- учреждениях внешкольного образования;
- учреждениях специализированного образования
Если до 8 ноября не будет завершенного курса вакцинации - работника заведения отправят в неоплачиваемый отпуск.