"Нужен зеленый COVID-сертификат": какие ограничения ждут Сумскую область в "красной" зоне

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг .

Для того, чтобы с введением "красной зоны" карантина продолжить работать, а также посещать различные заведения нужен зеленый "COVID-сертификат".

Для пользования междугородним транспортом подойдут также и другие документы, кроме сертификата о завершении полного курса вакцинации. Среди них:

результат ПЦР-теста, которому не более 72 часов;

документ, подтверждающий вакцинацию одной дозой вакцины,

документ из "Единого государственного портала электронных услуг", что подтверждает, что человек переболел коронавирусом, в частности, в приложении "Дия";

результат экспресс-теста на коронавирус, подтвержденный медицинским учреждением.

До 8 ноября должны вакцинироваться все, кто работают в:

школах;

университетах;

учреждениях профессионального последипломного образования;

научных учреждениях, детских садах;

учреждениях внешкольного образования;

учреждениях специализированного образования

Если до 8 ноября не будет завершенного курса вакцинации - работника заведения отправят в неоплачиваемый отпуск.