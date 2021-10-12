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"Потрібний зелений COVID-сертифікат": які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні

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Суми, Вівторок 12 жовтня 2021 13:42
"Потрібний зелений COVID-сертифікат": які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні Фото: які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Місцева влада розповіла, які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні. Потрібний зелений COVID-сертифікат.

Про це заявив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

Для того, щоб із введенням "червоної зони" карантину продовжити працювати, а також відвідувати різні заклади потрібен зелений "COVID-сертифікат".

Для користування міжміським транспортом підійдуть також й інші документи, окрім сертифіката про завершення повного курсу вакцинації. Серед них:

  • результат ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин;
  • документ, що підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини,
  • документ з "Єдиного державного порталу електронних послуг", що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус, зокрема, у додатку "Дія";
  • результат експрес-тесту на коронавірус, підтверджений медичним закладом.

До 8 листопада мають вакцинуватись усі хто працюють у:

  • школах;
  • університетах;
  • закладах фахової післядипломної освіти;
  • наукових установах, дитячих садочках;
  • закладах позашкільної освіти;
  • закладах спеціалізованої освіти

Якщо до 8 листопада не буде завершеного курсу вакцинації - працівника закладу відправлять у неоплачувану відпустку.

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