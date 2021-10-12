"Потрібний зелений COVID-сертифікат": які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні
Фото: які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Місцева влада розповіла, які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні. Потрібний зелений COVID-сертифікат.
Про це заявив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
Для того, щоб із введенням "червоної зони" карантину продовжити працювати, а також відвідувати різні заклади потрібен зелений "COVID-сертифікат".
Для користування міжміським транспортом підійдуть також й інші документи, окрім сертифіката про завершення повного курсу вакцинації. Серед них:
- результат ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин;
- документ, що підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини,
- документ з "Єдиного державного порталу електронних послуг", що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус, зокрема, у додатку "Дія";
- результат експрес-тесту на коронавірус, підтверджений медичним закладом.
До 8 листопада мають вакцинуватись усі хто працюють у:
- школах;
- університетах;
- закладах фахової післядипломної освіти;
- наукових установах, дитячих садочках;
- закладах позашкільної освіти;
- закладах спеціалізованої освіти
Якщо до 8 листопада не буде завершеного курсу вакцинації - працівника закладу відправлять у неоплачувану відпустку.