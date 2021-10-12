"Потрібний зелений COVID-сертифікат": які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні

Місцева влада розповіла, які обмеження чекають Сумську область у "червоній" зоні. Потрібний зелений COVID-сертифікат.

Про це заявив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

Для того, щоб із введенням "червоної зони" карантину продовжити працювати, а також відвідувати різні заклади потрібен зелений "COVID-сертифікат".

Для користування міжміським транспортом підійдуть також й інші документи, окрім сертифіката про завершення повного курсу вакцинації. Серед них:

результат ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин;

документ, що підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини,

документ з "Єдиного державного порталу електронних послуг", що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус, зокрема, у додатку "Дія";

результат експрес-тесту на коронавірус, підтверджений медичним закладом.

До 8 листопада мають вакцинуватись усі хто працюють у:

школах;

університетах;

закладах фахової післядипломної освіти;

наукових установах, дитячих садочках;

закладах позашкільної освіти;

закладах спеціалізованої освіти

Якщо до 8 листопада не буде завершеного курсу вакцинації - працівника закладу відправлять у неоплачувану відпустку.