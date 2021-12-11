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"Может осуществиться и худший сценарий": президент Литвы о возможном нападении РФ

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Вильнюс, Суббота 11 декабря 2021 14:46
"Может осуществиться и худший сценарий": президент Литвы о возможном нападении РФ Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины является очень высокой. Он предположил, что может осуществиться худший сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в которой приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки".

"Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу", - отметил Науседа.

По его словам, лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ, в военном смысле этого слова, "будет адекватным".

"Можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, который позволит нам чувствовать себя более защищенным. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может осуществиться и худший сценарий - военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сдерживание - это лучшее средство, чтобы "уважались права независимых государств", а Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает силы", чтобы был дан вполне четкий ответ и сделана ясная ссылка агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа.

"Ответ будет самым жестким вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", - резюмировал Науседа.

Напомним, недавно руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не имеет достаточно военных ресурсов, чтобы отразить возможное полномасштабное вторжение России. Страна нуждается в поддержке Запада.

Добавим, глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от полномасштабной войны.

Также РБК-Украина рассказывала об онлайн-саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, во время которого Штаты пригрозили Кремлю оказать Киеву военную помощь в случае эскалации.

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