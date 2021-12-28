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Нужен новый способ ведения бизнеса: Билл Гейтс рассказал, как избежать климатической катастрофы

Автор: Дмитрий Левицкий

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, как человечеству избежать климатической катастрофы. По его словам, для этого нужно изменить способ ведения бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Билла Гейтса для журнала Wired.

Как пояснил Гейтс, для того, чтобы избежать катастрофических изменений климата, уже сейчас нужно перейти на новые

"Миру сейчас нужна новая, "чистая" промышленная революция, чтобы мы могли достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. ",- отметил он в статье.

Гейтс отметил, что в 2022 году должны произойти три вещи, которые ускорят переход к чистой экономике.

  • Первая - борьба с изменениями климата останется главным приоритетом человечества.
  • Вторая - топ-компании и политические лидеры по всему миру займутся конкретными планами для ликвидации выбросов;
  • Третья - инвесторы начнут вкладываться в "чистые" продукты и технологии, а правительства и частный сектор создадут возможности для построения "чистого" рынка.

Напомним, в этом году в мире зафиксировали первый масштабный голод, связанный с изменениями климата.

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Билл ГейтсИзменение климата