Нужен новый способ ведения бизнеса: Билл Гейтс рассказал, как избежать климатической катастрофы

Как пояснил Гейтс, для того, чтобы избежать катастрофических изменений климата, уже сейчас нужно перейти на новые

"Миру сейчас нужна новая, "чистая" промышленная революция, чтобы мы могли достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. ",- отметил он в статье.

Гейтс отметил, что в 2022 году должны произойти три вещи, которые ускорят переход к чистой экономике.