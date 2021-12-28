Нужен новый способ ведения бизнеса: Билл Гейтс рассказал, как избежать климатической катастрофы

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, как человечеству избежать климатической катастрофы. По его словам, для этого нужно изменить способ ведения бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Билла Гейтса для журнала Wired.
Как пояснил Гейтс, для того, чтобы избежать катастрофических изменений климата, уже сейчас нужно перейти на новые
"Миру сейчас нужна новая, "чистая" промышленная революция, чтобы мы могли достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. ",- отметил он в статье.
Гейтс отметил, что в 2022 году должны произойти три вещи, которые ускорят переход к чистой экономике.
Напомним, в этом году в мире зафиксировали первый масштабный голод, связанный с изменениями климата.