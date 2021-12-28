Потрібен новий спосіб ведення бізнесу: Білл Гейтс розповів, як уникнути кліматичної катастрофи

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розповів, як людству уникнути кліматичної катастрофи. За його словами, для цього потрібно змінити спосіб ведення бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Білла Гейтса для журналу Wired.
Як пояснив Гейтс, для того, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, вже зараз потрібно перейти на нові
"Світу зараз потрібна нова, "чиста" промислова революція, щоб ми могли досягти нульового рівня викидів до 2050 року. ", - зазначив він у статті.
Гейтс зазначив, що у 2022 році мають відбутися три речі, які прискорять перехід до чистої економіки.
Нагадаємо, цього року у світі зафіксували перший масштабний голод, пов'язаний зі змінами клімату.