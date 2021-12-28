Потрібен новий спосіб ведення бізнесу: Білл Гейтс розповів, як уникнути кліматичної катастрофи

Як пояснив Гейтс, для того, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, вже зараз потрібно перейти на нові

"Світу зараз потрібна нова, "чиста" промислова революція, щоб ми могли досягти нульового рівня викидів до 2050 року. ", - зазначив він у статті.

Гейтс зазначив, що у 2022 році мають відбутися три речі, які прискорять перехід до чистої економіки.