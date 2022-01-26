Мы нуждаемся в конкретной международной поддержке, - Кличко

"Украина не хочет войны, и мы надеемся на мирное урегулирование острой ситуации относительно угрозы дальнейшей агрессии России. Но не за счет интересов Украины, ее территориальной целостности, жизни наших граждан. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке - в частности, в связи с поставкой оборонного вооружения", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что последние действия Германии вызывают замешательство.

"Но, когда наш европейский партнер Германия не только не помогает, но и блокирует военную помощь других стран и поддерживает "Северный поток 2", который Россия использует как экономическое оружие, это вызывает как минимум замешательство и разочарование. Но ставит под вопрос нашу дружбу", - подытожил Кличко.