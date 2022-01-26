Ми потребуємо конкретної міжнародної підтримки, - Кличко

"Україна не хоче війни і ми сподіваємось на мирне врегулювання гострої ситуації щодо загрози подальшої агресії Росії. Але не за рахунок інтересів України, її територіальної цілісності, життя наших громадян. І ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Тому потребуємо конкретної міжнародної підтримки - зокрема, щодо постачання оборонного озброєння", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що останні дії Німеччини викликають збентеженість.

"Але, коли наш європейський партнер Німеччина не тільки не допомогає, а й блокує військову допомогу інших країн та підтримує "Північний потік 2", який Росія використовує як економічну зброю, - це викликає щойнайменше збентеженість і розчарування. Та ставить під питання нашу дружбу", - підсумував Кличко.