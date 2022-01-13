Украина видит свое будущее как европейская страна, а не в империи Путина, - Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в интервью CNN.

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея - возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего", - заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", - объяснил лидер "УДАРа".