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Украина видит свое будущее как европейская страна, а не в империи Путина, - Кличко

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Киев, Четверг 13 января 2022 12:09
Украина видит свое будущее как европейская страна, а не в империи Путина, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина избрала демократическое европейское будущее, и поэтому Россия наращивает агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в интервью CNN.

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея - возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего", - заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", - объяснил лидер "УДАРа".

Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины - это гарантия его безопасности.

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Виталий Кличко
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