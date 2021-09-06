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"Нутром чую, що є": Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі

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Мінськ, Понеділок 06 вересня 2021 12:19
"Нутром чую, що є": Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі і наростити її видобуток. За його словами, він "нутром чує, що є запаси нафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що сьогодні він приймав з доповіддю генерального директора ВО "Белоруснефть" Олександра Ляхова.

"Мене дуже цікавить і хвилює проблема Прип'ятського прогину. Нутром чую, що там у нас нафта є, яку ми ще не бачимо", - заявив Лукашенко.

Він також доручив наростити видобуток нафти до 3,5 млн тонн. На сьогодні Білорусь видобуває приблизно 1,6 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, раніше Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях "Захід-2021".

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Олександр Лукашенко Білорусь Нафта
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