"Нутром чую, що є": Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Олександр Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі і наростити її видобуток. За його словами, він "нутром чує, що є запаси нафти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Повідомляється, що сьогодні він приймав з доповіддю генерального директора ВО "Белоруснефть" Олександра Ляхова.
"Мене дуже цікавить і хвилює проблема Прип'ятського прогину. Нутром чую, що там у нас нафта є, яку ми ще не бачимо", - заявив Лукашенко.
Він також доручив наростити видобуток нафти до 3,5 млн тонн. На сьогодні Білорусь видобуває приблизно 1,6 млн тонн нафти на рік.
Нагадаємо, раніше Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях "Захід-2021".