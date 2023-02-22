Янушевич про приїзд президента в Херсон після деокупації: "мав великий символізм для людей"

"Приїзд Верховного Головнокомандувача був таємницею, але за певними ознаками ми здогадувалися, що він готується. Тому ми теж вирішили підготуватися. Коли ми зустрілися з президентом, я доповів йому про нашу роботу. Було визначено місце підняття прапору перед будівлею облдержадміністрації. Й ще одного - великого - на річці", - згадує Янушевич.

За його словами, вранці того дня, коли президент піднімав прапор у центрі міста, він перепитав, чи дійсно великий прапор біля річки прямо під носом росіян.

"Я відповів, що так і є і показав йому відео в телефоні. Він посміхнувся і сказав, що ми божевільні, але здається, був задоволений", - додає політик.