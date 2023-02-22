Янушевич о приезде президента в Херсон после деоккупации: "имел большой символизм для людей"

"Приезд Верховного Главнокомандующего был тайной, но по определенным признакам мы догадывались, что он готовится. Поэтому мы тоже решили подготовиться. Когда мы встретились с президентом, я доложил ему о нашей работе. Было определено место поднятия флага перед зданием облгосадминистрации. И еще одного - великого - на реке", - вспоминает Янушевич.

По его словам, утром того дня, когда президент поднимал флаг в центре города, он переспросил, действительно ли большой флаг у реки прямо под носом россиян.

"Я ответил, что так и есть и показал ему видео в телефоне. Он улыбнулся и сказал, что мы сумасшедшие, но, кажется, был доволен", - добавляет политик.