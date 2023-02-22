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Янушевич о приезде президента в Херсон после деоккупации: "имел большой символизм для людей"

Фото: экс-глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич и президент Владимир Зеленский (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Приезд президента Владимира Зеленского в освобожденный от оккупантов Херсон 13 ноября имел очень большой символизм для людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-руководитель Херсонской области Ярослав Янушевич.

"Приезд Верховного Главнокомандующего был тайной, но по определенным признакам мы догадывались, что он готовится. Поэтому мы тоже решили подготовиться. Когда мы встретились с президентом, я доложил ему о нашей работе. Было определено место поднятия флага перед зданием облгосадминистрации. И еще одного - великого - на реке", - вспоминает Янушевич.

По его словам, утром того дня, когда президент поднимал флаг в центре города, он переспросил, действительно ли большой флаг у реки прямо под носом россиян.

"Я ответил, что так и есть и показал ему видео в телефоне. Он улыбнулся и сказал, что мы сумасшедшие, но, кажется, был доволен", - добавляет политик.

Напомним, 11 ноябряукраинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила утром, что все ее военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.

Также мы писали, что российские кафиры пытаются прорвать оборону украинских войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Захватчики продолжают активно атаковать позиции защитников в ряде направлений.

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Херсонская областьдеокупація