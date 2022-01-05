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В Нур-Султане начал действовать комендантский час: людей на улицах нет, наряды полиции усилены

Новина українською →
Казахстан, Среда 05 января 2022 20:08
В Нур-Султане начал действовать комендантский час: людей на улицах нет, наряды полиции усилены Фото: беспорядки в Казахстане (t me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

В Нур-Султане начал действовать комендантский час. На улице практически нет людей, наряды полиции заметно усилены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мир-24".

"В Нур-Султане начал действовать комендантский час. На улице сейчас практически никого не встретишь, видны усиленные наряды полиции", - пишет издание.

При этом издание сообщает, что ситуация особо не изменилась, до ведения комендантского часа многие опасались выходить на улицу из-за беспорядков.

"Картина изменилась несильно. И до 23:00 по местному времени люди опасались выходить на улицу, несмотря на относительную стабильность в главном городе страны. Все-таки события, которые произошли в Алматы и на западе Казахстана, настораживают людей. И это видно", - рассказал журналист издания.

Отметим, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.

О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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