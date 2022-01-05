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У Нур-Султані почала діяти комендантська година: людей на вулицях немає, наряди поліції посилені

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 20:08
У Нур-Султані почала діяти комендантська година: людей на вулицях немає, наряди поліції посилені Фото: заворушення в Казахстані (t me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

У Нур-Султані почала діяти комендантська година. На вулиці практично немає людей, наряди поліції помітно посилені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мир-24".

"У Нур-Султані почала діяти комендантська година. На вулиці зараз практично нікого не зустрінеш, видно посилені наряди поліції", - пише видання.

При цьому видання повідомляє, що ситуація особливо не змінилася, до ведення комендантської години тех багато хто побоювався виходити на вулицю через заворушення.

"Картина змінилася несильно. І до 23:00 за місцевим часом люди побоювалися виходити на вулицю, незважаючи на відносну стабільність в головному місті країни. Все-таки події, які відбулися в Алмати і на заході Казахстану, насторожують людей. І це видно", - розповів журналіст видання.

Варто відзначити, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Через заворушення у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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