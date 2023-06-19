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Нулі, серія пенальті та драма останніх ударів: як Іспанія переможцем Ліги націй стала

Фото: "Фурія Роха" з новим трофеєм (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою збірної Іспанії завершився фінальний матч Ліги націй УЄФА 2022/23 проти збірної Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга націй, фінал

Хорватія – Іспанія – 0:0 (пенальті – 4:5)

ВІДЕО

Загалом рівні суперники впродовж основних 90 хвилин і додаткового часу намагалися відповідати на кожен небезпечний випад один одного. Так, на напівнагоду Гаві з ударом із лінії штрафного повз стійку балканці відповіли двома ударами Перішіча головою в руки кіперу. А Мората перед перервою пробив над воротами після прострілу Альби.

Та ж історія була і після перерви. Ось Юрановіч після помилки Сімона завдав удару повз ворота після переведення з лівого флангу. А на 66-й хвилині MVP Ліги чемпіонів Родрі завдав фірмового дальнього удару – м'яч просвистів поруч із дев'яткою. Мали іспанці й інші моменти.

В овертаймі двічі в епіцентрі подій опинився Ольмо. Піренеєць спершу на добиванні пробив над поперечиною, а згодом із відскоку відправив м'яч повз стійку. За хорватів могли забити Брозовіч і Влашіч. Перший розім'яв Сімона пострілом із меж штрафного. Другий же після скидання Петковіча низом пробив у руки воротарю.

Так справа дійшла до післяматчевої серії одинадцятиметрових. У перших п'ятірках схибили балканець Маєр (сейв Сімона) та іспанець Ляпорт (поперечина). Натомість у битві до першого промаху голкіпер "Фурії Рохи" парирував удар Петковіча, а Карвахаль свою спробу реалізував.

Збірна Іспанії – третій переможець Ліги націй в історії. Прем'єрний турнір виграла Португалія з лідером Роналду, а в другому тріумфувала Франція з Бензема та Мбаппе. У матчі за 3-тє місце збірна Італії перестріляла Нідерланди (3:2).

До слова, раніше збірна України переграла Північну Македонію з трьома голами після перерви.

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Збірна ІспаніїЛіга націй