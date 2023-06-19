Нули, серия пенальти и драма последних ударов: как Испания победителем Лиги наций стала

Лига наций, финал

Хорватия – Испания – 0:0 (пенальти – 4:5)

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В целом равные соперники в течение основных 90 минут и дополнительного времени пытались отвечать на каждый опасный выпад друг друга. Так, на полумомент Гави с ударом с линии штрафной мимо штанги балканцы ответили двумя ударами Перишича головой в руки киперу. А Мората перед перерывом пробил выше ворот после прострела Альбы.

Та же история была и после перерыва. Вот Юранович после ошибки Симона нанес удар мимо ворот после перевода с левого фланга. А на 66-й минуте MVP Лиги чемпионов Родри нанес дальний удар – мяч просвистел рядом с девяткой. Имели испанцы и другие моменты.

В овертайме дважды в эпицентре событий оказался Ольмо. Пиренеец сначала на добивании пробил над перекладиной, а вскоре с отскока отправил мяч мимо штанги. За хорватов могли забить Брозович и Влашич. Первый размял Симона выстрелом из пределов штрафной. Второй же после сброса Петковича низом пробил в руки вратарю.

Так дело дошло до послематчевой серии одиннадцатиметровых. В первых пятерках промахнулись балканец Майер (сэйв Симона) и испанец Ляпорт (перекладина). В свою очередь в битве до первого незабитого голкипер "Фурии Рохи" парировал удар Петковича, а Карвахаль свою попытку реализовал.

Сборная Испании – третий победитель Лиги наций в истории. Премьерный турнир выиграла Португалия с лидером Роналду, а во втором триумфовала Франция с Бензема и Мбаппе. В матче за 3-е место сборная Италии перестреляла Нидерланды (3:2).