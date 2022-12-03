Нуланд про війну: Україна бореться за всіх нас
Україна у війні проти Росії бореться не лише за себе, а й за весь цивілізований світ. Її перемога у війні гарантує збереження свободи.
Про це під час зустрічі з українськими журналістами заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає РБК-Україна.
"Україна виграє цю війну. Путін (глава Кремля Володимир Путін - ред.) програє. Мені було важливо сказати всім нашим українським колегам та друзям, що так, вони борються, а ми підтримуємо, щоб Україна вижила та процвітала. Але це також і гарантія збереження свободи, Україна бореться за всіх нас", - заявила чиновниця.
Також Нуланд додала, що під час свого дводенного візиту до України вона провела зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, багатьма іншими міністрами, топ-чиновниками та нардепами, представниками громадянського суспільства, а також приватним бізнесом, який розробляє високотехнологічні рішення для української армії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Нуланд 3 грудня перебуває з візитом в Україну.
У ході візиту американська чиновниця розповіла, що пакет американської допомоги для України у розмірі 37 млрд доларів, за схваленням якого президент США Джо Байден звернувся до Конгресу, буде проголосовано найближчим часом.
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