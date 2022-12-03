Нуланд о войне: Украина борется за всех нас

Украина в войне против России борется не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. Ее победа в войне гарантирует сохранение свободы.

"Украина выигрывает эту войну. Путин (глава Кремля Владимир Путин - ред.) проигрывает. Мне было важно сказать всем нашим украинским коллегам и друзьям, что да, они борются, а мы поддерживаем, чтобы Украина выжила и процветала. Но это также и гарантия сохранения свободы, Украина борется за всех нас", - заявила чиновница.

Также Нуланд добавила, что во время своего двухдневного визита в Украину она провела встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, многими другими министрами, топ-чиновниками и нардепами, представителями гражданского общества, а также частным бизнесом, который разрабатывает высокотехнологичные решения для украинской армии.