ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нуланд о войне: Украина борется за всех нас

Новина українською →
Киев, Суббота 03 декабря 2022 20:45
Нуланд о войне: Украина борется за всех нас Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украина в войне против России борется не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. Ее победа в войне гарантирует сохранение свободы.

Об этом в ходе встречи с украинскими журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РБК-Украина.

"Украина выигрывает эту войну. Путин (глава Кремля Владимир Путин - ред.) проигрывает. Мне было важно сказать всем нашим украинским коллегам и друзьям, что да, они борются, а мы поддерживаем, чтобы Украина выжила и процветала. Но это также и гарантия сохранения свободы, Украина борется за всех нас", - заявила чиновница.

Также Нуланд добавила, что во время своего двухдневного визита в Украину она провела встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, многими другими министрами, топ-чиновниками и нардепами, представителями гражданского общества, а также частным бизнесом, который разрабатывает высокотехнологичные решения для украинской армии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Нуланд 3 декабря находится с визитом в Украину.

В ходе визита американская чиновница рассказала, что пакет американской помощи для Украины в размере 37 млрд долларов, за одобрением которого президент США Джо Байден обратился в Конгресс, будет проголосован в ближайшем месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нуланд Война России против Украины
NEWS
Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам
Зеленский раскритиковал лимит цен на нефть из РФ: деньги пойдут террористическим режимам
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии