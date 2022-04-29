Нуланд о цели США: война в Украине должна завершиться поражением Путина

"Наша цель - добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина", - сказала она, отвечая на вопрос о главных задачах США в отношении Украины.

По ее словам, США хотят, чтобы Украина не только выжила в этой войне, но процветала как независимое государство, укрепляя добрососедские отношения и с Европой, и с народом России.

Напомним, накануне Нуланд дала интервью РБК-Украина. В частности она заявила, что США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины.