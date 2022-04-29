Нуланд про мету США: війна в Україні повинна завершитися поразкою Путіна

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що головна мета Вашингтона домогтися поразки Володимира Путіна у війні проти України. Вона додала, що ця військова авантюра повинна дорого обійтися російському режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нуланд виданню "Медуза".
"Наша мета - домогтися, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна", - сказала вона, відповідаючи на питання про головні завдання США щодо України.
За її словами, США хочуть, щоб Україна не тільки вижила в цій війні, але процвітала як незалежна держава, зміцнюючи добросусідські відносини і з Європою, і з народом Росії.
Нагадаємо, напередодні Нуланд дала інтерв'ю РБК-Україна. Зокрема вона заявила, що США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України.
Війна Росії проти України йде 65-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!