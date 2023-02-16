Нуланд розповіла, яким у США бачать закінчення війни Росії проти України

Про це сказала заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на онлайн-брифінгу для журналістів, передає кореспондент РБК-Україна .

"Президент (Байден, - ред.) говорив, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Україна бореться за повернення всієї своєї території в межах своїх міжнародних кордонів. Ми підтримуємо їх, у тому числі у підготовці ними наступного ривку, щоб повернути собі територію. Якщо Росія перестане воювати, ця війна може закінчитися завтра.Якби Україна перестала воювати, Україні настав би кінець.Так що це українцям вирішувати, як вести цю війну.Це українцям вирішувати, як вони можуть шукати інші шляхи до миру, включаючи дипломатію", - відповіла вона.

Також Нуланд додала, що президент РФ Володимир Путін все ще достатньо самовпевнений, щоб вірити в те, що він зможе перемогти Україну, тому він продовжуватиме війну далі.

"Понад 200 000 росіян вбито або поранено в бою протягом року. Вони в деяких категоріях втратили в цій війні більше половини своєї бойової техніки, і більше мільйона найрозумніших і найкращих росіян покинули країну. Так що ж несе ця війна середньому росіянину? Нічого. Смерть, руйнування, втрату майбутнього. Втрату технологічного та економічного потенціалу, який виник би в результаті інтеграції з нами. Тож цікавіше, чи підтримає це російський народ", - сказала Нуланд.