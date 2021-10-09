Нуланд отправляется на переговоры в Москву

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву, Россия. Она встретится с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США .

По информации Госдепа, затем Нуланд отправится в Бейрут, Ливан, 14 октября, где встретится с ливанскими представителями гражданского общества и лидерами правительства, чтобы обсудить экономические реформы и выборы в следующем году.

Затем Нуланд отправится в Лондон, Великобритания, 15 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками по ряду глобальных вопросов.