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Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате

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Киев, Четверг 07 октября 2021 22:06
Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор. Стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых были и переговоры в нормандском формате.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время разговора стороны затронули вопрос ситуации вокруг Украины и перспективы диалога в формате "Нормандской четверки".

В частности, стороны обсудили важность усиления роли Соединенных Штатов Америки в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на временно оккупированных территориях Украины.

Отметим, Андрей Ермак является политическим советником президента Украины в рамках нормандского формата. Он участвует в переговорах советников Украины, Германии, Франции и России.

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Соединенные Штаты Америки Украина Андрей Ермак Нормандская четверка
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