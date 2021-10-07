Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате

Руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор. Стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых были и переговоры в нормандском формате.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время разговора стороны затронули вопрос ситуации вокруг Украины и перспективы диалога в формате "Нормандской четверки".

В частности, стороны обсудили важность усиления роли Соединенных Штатов Америки в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на временно оккупированных территориях Украины.

Отметим, Андрей Ермак является политическим советником президента Украины в рамках нормандского формата. Он участвует в переговорах советников Украины, Германии, Франции и России.