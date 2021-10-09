Нуланд вирушає на переговори до Москви

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відправиться до Москви, Росія. Вона зустрінеться з високопосадовцями та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США .

За інформацією Держдепу, потім Нуланд відправиться в Бейрут, Ліван, 14 жовтня, де зустрінеться з ліванськими представниками громадянського суспільства і лідерами уряду, щоб обговорити економічні реформи і вибори в наступному році.

Потім Нуланд вирушить до Лондона, Великобританія, 15 Жовтня, щоб зустрітися з високопоставленими урядовими чиновниками з ряду глобальних питань.