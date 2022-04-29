Нуланд об исходе войны России в Украине: это в руках Путина

По ее словам, если бы Путин хотел сесть за стол переговоров, то мог бы объявить для этого прекращение огня.

"Это было бы правильным, достойным и моральным шагом. Или полностью отказаться (от переговоров, - ред.). Так что это в его руках. И мы хотели бы, чтобы это закончилось дипломатическим путем", - отметила Нуланд.

Она также подчеркнула, что если Путин продолжит настаивать на капитуляции Украины, то США будут и дальше ее поддерживать, пока война не будет выиграна.