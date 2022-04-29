Нуланд про результат війни Росії в Україні: це в руках Путіна

За її словами, якби Путін хотів сісти за стіл переговорів, то міг би оголосити для цього припинення вогню.

"Це було б правильним, гідним і моральним кроком. Або повністю відмовитися (від переговорів, - ред.). Так що це в його руках. І ми хотіли б, щоб це закінчилося дипломатичним шляхом", - зазначила Нуланд.

Вона також підкреслила, що якщо Путін продовжить наполягати на капітуляції України, то США будуть і далі її підтримувати, поки війна не буде виграна.