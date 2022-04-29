Нуланд об исходе войны России в Украине: это в руках Путина
Соединенные Штаты Америки (США) считают, что исход войны России против Украины может решиться за столом переговоров. Но решение вести переговоры или нет зависит от президента России Владимира Путина.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По ее словам, если бы Путин хотел сесть за стол переговоров, то мог бы объявить для этого прекращение огня.
"Это было бы правильным, достойным и моральным шагом. Или полностью отказаться (от переговоров, - ред.). Так что это в его руках. И мы хотели бы, чтобы это закончилось дипломатическим путем", - отметила Нуланд.
Она также подчеркнула, что если Путин продолжит настаивать на капитуляции Украины, то США будут и дальше ее поддерживать, пока война не будет выиграна.
Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Путин хочет стать "раковой опухолью" в Украине.
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