Нуланд об исходе войны России в Украине: это в руках Путина

Соединенные Штаты Америки (США) считают, что исход войны России против Украины может решиться за столом переговоров. Но решение вести переговоры или нет зависит от президента России Владимира Путина.

По ее словам, если бы Путин хотел сесть за стол переговоров, то мог бы объявить для этого прекращение огня.

"Это было бы правильным, достойным и моральным шагом. Или полностью отказаться (от переговоров, - ред.). Так что это в его руках. И мы хотели бы, чтобы это закончилось дипломатическим путем", - отметила Нуланд.

Она также подчеркнула, что если Путин продолжит настаивать на капитуляции Украины, то США будут и дальше ее поддерживать, пока война не будет выиграна.