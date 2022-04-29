Нуланд про результат війни Росії в Україні: це в руках Путіна

Сполучені Штати Америки (США) вважають, що результат війни Росії проти України може вирішитися за столом переговорів. Але рішення вести переговори чи ні залежить від президента Росії Володимира Путіна.

За її словами, якби Путін хотів сісти за стіл переговорів, то міг би оголосити для цього припинення вогню.

"Це було б правильним, гідним і моральним кроком. Або повністю відмовитися (від переговорів, - ред.). Так що це в його руках. І ми хотіли б, щоб це закінчилося дипломатичним шляхом", - зазначила Нуланд.

Вона також підкреслила, що якщо Путін продовжить наполягати на капітуляції України, то США будуть і далі її підтримувати, поки війна не буде виграна.