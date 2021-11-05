Януковичу сообщили о новом подозрении. Как руководителю преступной группы

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Теперь ему инкриминируют и управление организованной преступной группы.

Об этом РБК-Украина сообщили в ГБР.

По версии следствия, в состав организованной преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Майдана в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:

совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;

нанесение участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершение умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;

незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.

"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в ГБР.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.