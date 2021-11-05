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Януковичу сообщили о новом подозрении. Как руководителю преступной группы

Автор: Олег Черныш

Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Теперь ему инкриминируют и управление организованной преступной группы.

Об этом РБК-Украина сообщили в ГБР.

По версии следствия, в состав организованной преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Майдана в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:

  • совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;
  • нанесение участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершение умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
  • превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;
  • незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.

"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в ГБР.

Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ намерено обратиться в Интерпол, чтобы объявить Януковича в международный розыск.

Тем временем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу Януковича на предвзятость украинских судов.

В отношении бывшего президента в Украине открыто 8 уголовных дел, а также вынесен приговор к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

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Янукович