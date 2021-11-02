ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Януковича

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он жалуется, что суды и правоохранители были предвзяты к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

В частности, ЕСПЧ 11 октября коммуницировал жалобу Януковича, которую тот подал еще 9 октября 2015 года. Интересы экс-президента Украины представляет английский адвокат Том Бизли.

В своей жалобе Янукович заявляет, что его кортеж обстреляли и пытались задержать неизвестные, когда он убегал из Украины 21-22 февраля 2014 года. Но, по его словам, украинские правоохранители отказываются расследовать этот инцидент.

Кроме того, по мнению экс-президента, в Украине против него незаконно открыты 8 уголовных дел.

Янукович считает, что Украина нарушила несколько положений Конвенции прав человека, которые касаются, например, длительности уголовного расследования. Кроме того, публичные заявления должностных лиц в его отношении якобы нарушают презумпцию невиновности.

"Он также жалуется в соответствии со статьей 6 §1 Конвенции на то, что украинские суды не являются ни независимыми, ни беспристрастными, и что судебное разбирательство, которое до настоящего времени проводилось в его отсутствие, не было справедливым", - сообщает ЕСПЧ.

Суд на стадии коммуникации направил ряд вопросов украинском правительству. В частности, о том, на какой стадии расследования против Януковича и были ли нарушены его права.