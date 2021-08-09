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НАБУ намерено просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 12:04
НАБУ намерено просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено обратиться в Интерпол по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Его хотят попросить объявить в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НАБУ Артема Сытника.

Он отметил, что НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.

"Дальше будем пробовать (объявить в розыск Интерпола, - ред.), насколько это будет успешно -большой вопрос", - отметил Сытник.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины.

Кроме того, НАБУ просило Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра.

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НАБУ Янукович
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