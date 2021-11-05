Януковичу сообщили о новом подозрении. Как руководителю преступной группы
Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Теперь ему инкриминируют и управление организованной преступной группы.
Об этом РБК-Украина сообщили в ГБР.
По версии следствия, в состав организованной преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время Майдана в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:
- совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;
- нанесение участникам Майдана телесных повреждений разной степени тяжести, совершение умышленных убийств и покушений с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
- превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;
- незаконном препятствовании митингам и демонстрациям.
"Установлено, что из-за действий этой организованной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в ГБР.
Уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства Януковича, копии вручены его защитникам.
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ намерено обратиться в Интерпол, чтобы объявить Януковича в международный розыск.
Тем временем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу Януковича на предвзятость украинских судов.
В отношении бывшего президента в Украине открыто 8 уголовных дел, а также вынесен приговор к 13 годам тюрьмы за государственную измену.