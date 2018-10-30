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Януковичу надали останню можливість виступити в суді

Новини » Політика    30.10.2018 - 12:35
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

Суд оголосив перерву до 19 листопада

Колишньому президенту України Віктору Януковичу надали останню можливість виступити на суді у справі про державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву судді Владислава Дев'ятка.

За словами судді, 19 листопада є розумною датою, щоб адвокати Януковича змогли зареєструватися в реєстрі адвокатів Російської Федерації.

"Суд визначає останню дату для виступу Януковича - 19 листопада. Якщо він не скористається наданим йому правом, суд остаточно піде в нарадчу кімнату. Прошу роз'яснити Януковичу цю інформацію. Суд оголошує перерву до 10:00 19 листопада", - сказав Дев'ятко.

Зазначимо, раніше суд вже двічі викликав Януковича для останнього слова.

Нагадаємо, раніше захист Януковича заявляв, що екс-президент хоче виступати в суді тільки у порядку міжнародної правової допомоги.

Сьогодні його адвокати завершили виступи в дебатах.

Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві Російській Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також веденні агресивної війни.

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