Януковичу объявили новое подозрение. Склонял охрану к дезертирству

Сообщается, что следователи ГБР Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УКУ).

По данным следствия, 24 февраля 2014 Янукович, скрываясь от уголовной ответственности за преступления в отношении участников Майдана, склонил замначальника УГО - начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.

"Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время будет принято решение об обращении в суд с ходатайством об избрании Януковичу заочной меры пресечения по этому делу.