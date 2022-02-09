Януковичу объявили новое подозрение. Склонял охрану к дезертирству

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили новое подозрение. На этот раз в том, что он склонял военнослужащих президентской охраны к дезертирству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.
Сообщается, что следователи ГБР Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УКУ).
По данным следствия, 24 февраля 2014 Янукович, скрываясь от уголовной ответственности за преступления в отношении участников Майдана, склонил замначальника УГО - начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.
"Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ближайшее время будет принято решение об обращении в суд с ходатайством об избрании Януковичу заочной меры пресечения по этому делу.
Напомним, в начале февраля Печерский райсуд по делу о дезертирстве заочно арестовал Константина Кобзаря - бывшего начальника охраны Януковича.
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене, в частности, путем обращения в 2014 году к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести российские войска в Украину. В прошлом году приговор был подтвержден Верховным Судом.