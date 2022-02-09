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Януковичу оголосили нову підозру. Схиляв охорону до дезертирства

Автор: Сергей Новиков

Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру. Цього разу в тому, що він схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ДБР Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ).

За даними слідства, 24 лютого 2014 року Янукович, переховуючись від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників Майдану, схилив заступника начальника УДО - начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

"Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Водночас, підозрюваний виїхав за межі України до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у цій справі.

Нагадаємо, на початку лютого Печерський райсуд у справі про дезертирство заочно заарештував Костянтина Кобзаря - колишнього начальника охорони Януковича.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років ув'язнення. Його визнали винним у державній зраді, зокрема шляхом звернення у 2014 році до президента Росії Володимира Путіна із закликом ввести російські війська в Україну. Минулого року вирок було підтверджено Верховним Судом.

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ЯнуковичДБР