Януковича заочно арестовали на два месяца по новому делу

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича сроком на два месяца по делу об узурпации власти. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

В частности, сегодня Печерский райсуд начал рассмотрение дела об узурпации власти Януковичем.

"Суд удовлетворил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей", - сказал источник.

Отметим, Янукович является подозреваемым в уголовном производстве об узурпации власти. В понедельник, 4 мая, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и Госбюро расследований и заочно арестовал его.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора и НАБУ активизируют расследование дел против чиновников режима Януковича, что сделает невозможным отмену для них персональных санкций Европейского союза.

24 января 2019 года Янукович заочно получил приговор по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Решением Оболонского районного суда Киева бывший президент приговорен к 13 годам лишения свободы.