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Януковича вызывают в суд 15 июля на рассмотрение апелляции по делу о госизмене

Новости » Политика    23.06.2019 - 00:15
Януковича вызывают в суд 15 июля на рассмотрение апелляции по делу о госизмене
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Защитники экс-президента подали 5 апелляционных жалоб на обвинительный приговор

Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича 15 июля на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников в связи с делом о государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Соответствующая повестка опубликована в официальном издании "Урядовий кур’єр".

Ранее защитники Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева.

Впоследствии они подали еще несколько жалоб на определения этого же суда, который отклонил заявления защитников.

13 июня Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича для назначения запасного судьи по делу.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева признал экс-президента-беглеца Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Прокуратура просила осудить Януковича к 15 годам лишения свободы.

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