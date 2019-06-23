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Януковича викликають до суду 15 липня на розгляд апеляції у справі про держзраду

Новини » Політика    23.06.2019 - 00:15
Януковича викликають до суду 15 липня на розгляд апеляції у справі про держзраду
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Захисники екс-президента подали 5 апеляційних скарг на обвинувачувальний вирок

Київський апеляційний суд викликає колишнього президента України Віктора Януковича 15 липня на розгляд апеляційних скарг його захисників у зв’язку зі справою про державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідне повідомлення оприлюднене в офіційному виданні "Урядовий кур’єр" .

Раніше захисники Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва.

Згодом вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

13 червня Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції у справі Януковича для призначення запасного судді у справі.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав екс-президента-втікача Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

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