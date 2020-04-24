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Януковича викликали на допит до ДБР

Новини » Політика     24.04.2020 - 15:39
Януковича викликали на допит до ДБР
Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

Януковича викликають на допит у справі Володимира Замани

Колишнього президента України Віктора Януковича викликають на допит в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Зокрема, на сайті Держбюро розслідувань опубліковано повістку про виклик на допит. Згідно з повідомленням, Янукович викликається на допит 30 квітня до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління ДБР.

Також уточнюється, що Януковича викликають для визначення процесуального статусу та проведення слідчих у кримінальному провадженні №62019000000000046. Зазначимо, провадження під цим номером відкрито стосовно колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо, в травні минулого року суд відпустив Заману з-під варти. Слідство наполягає, що він протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з'єднань, а також скоротив особовий склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом.

Зазначимо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що перший заступник ДБР Олександр Бабіков захищав інтереси Януковича.

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