Януковича и сына вызвали в суд для рассмотрения меры пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра для избрания меры пресечения. Они должны явиться 27 и 25 августа соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

На эти даты запланировано заседание ВАКС, где будет рассмотрена мера пресечения в отношении Виктора Януковича и его сына Александра. НАБУ и Специализированная прокуратура подали ходатайство о содержании их под стражей.