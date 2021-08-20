ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Януковича і сина викликали до суду для розгляду запобіжного заходу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 17:04
Януковича і сина викликали до суду для розгляду запобіжного заходу Фото: колишній президент Віктор Янукович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) викликав колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра для обрання запобіжного заходу. Вони повинні з'явитися 27 і 25 серпня відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

На ці дати заплановано засідання ВАКС, де буде розглянуто запобіжний захід щодо Віктора Януковича та його сина Олександра. НАБУ і Спеціалізована прокуратура подали клопотання про утримання їх під вартою.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП розслідують справу про заволодіння резиденцією Межигір'я шляхом зловживання службовим становищем. Дії колишнього президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, його сина - за ч. 5 Ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначимо, у березні суд залишив у силі рішення про заочний арешт Януковича у справі про захоплення державної влади.

У січні 2019 року його визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Екс-президент-втікач переховується в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Александр Янукович Янукович
NEWS
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського