Янукович постійно спілкувався із Медведчуком під час розстрілів активістів на Майдані
Колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Про це заявив керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах "Майдану" Олексій Донський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого перебував у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І в момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме у час розстрілів", - зазначив Донський.
Прокурор також повідомив, що під час стрілянини на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві в тому районі знаходився екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов.
Нагадаємо, що терміни давності щодо справ, що стосуються розгону студентів на Майдані, закінчуються вже в грудні цього року.
Також повідомлялося, що вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року має бути оголошено вже цього року.
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