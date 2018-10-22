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Справа Януковича: екс-президента викликали в суд для останнього слова на 23 жовтня

Новини » Політика    22.10.2018 - 11:47
Фото: Віктор Янукович доповідає у суді по відеозв'язку (УНІАН)
Фото: Віктор Янукович доповідає у суді по відеозв'язку (УНІАН)

Дебати у суді в справі Януковича знову не відбулись

В Оболонському райсуді Києва знову не відбулись дебати у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича. Про це у залі суду заявив суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, суддя оголосив, що на засідання з'явивлись адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко.

"Від захисника обвинуваченого - Рябовола - надійшла заява, що він перебуває на невідкладних слідчих діях. Байдик перебуває досі у Москві і узгоджує позицію із обвинуваченим. Горошинський також надіслав заяву про те, що він з 11:30 захищає інших обвинувачених", - сказав він.

Сердюк заявив, що прибув не як адвокат, а як потерпілий. Він нагадав ситуацію у суді у серпні, коли відбулась штовханина. Юрист заявив, що заключив угоду із іноземним захисником про захист його прав.

"Проти нас було порушено кримінальну справу. Тому ми звернулись за правовою допомогою до адвоката Стівена Штібаума. Прошу надати йому слово у суді для своєї заяви", - сказав Сердюк.

Разом з тим, Сердюк та Федоренко відмовились виступати в дебатах.

"Передайте містеру Стівену, що на даному етапі відбуваються дебати у зовсім іншому провадженні. Шановний захисник Сердюк, якщо завтра захисники не продовжать виступ, я як головуючий поставлю на обговорення питання про завершення вашого виступу у дебатах. Наразі перерва до завтра до 9 години", - сказав суддя.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокати президента-втікача Віктора Януковича знову не прибули в Оболонський райсуд Києва на засідання у справі про його державну зраду.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами адвоката Януковича Олександра Горошинського, екс-президент буде виступати з останнім словом у суді тільки в порядку міжнародної правової допомоги.

Додамо, суд Києва викликав Януковича на 12 жовтня для проголошення останнього слова.

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