Суд по делу Януковича завтра продолжит допрос свидетелей защиты

Завтра заседание по делу о госизмене экс-президента начнется в 10:00

Оболонский районный суд Киева в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича продолжит допрос свидетелей стороны защиты завтра в 10 часов. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд завтра объявит перерыв и даст последнюю возможность прибыть на допрос свидетелям стороны защиты. Сегодня Кобзарь сослался на два важных документа, это важно. Суд рассмотрит и изучит эти документы. Перерыв на завтра на 10 часов", - сказал Девятко.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 16 июля, свидетель стороны защиты в деле по госизмене Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны Януковича Константин Кобзарь заявил, что в марте 2014 года экс-президент Украины обращался к президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину.

По словам Кобзаря, Янукович хотел проконсультироваться с российским президентом "в связи с ситуацией в государстве".