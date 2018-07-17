Частину свідків у справі про держзраду викликали вже понад 10 разів

Головуючий суддя Владислав Девятко в Оболонському районному суді Києва по справі щодо держзради екс-президента повідомив, що Віктор Янукович та його адвокати пропустили вже близько 60 засідань. Про це Владислав Девятко заявив у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Більше 10 разів ми у спосіб, передбачений законом, викликали свідків Азарова, Клюєва та інших. Свідки до суду не з'явилися. Також напевно, вже є близько 60 судових засідань, які проігнорував обвинувачений Янукович, хоча він цілком обізнаний, що судові засідання тривають", - сказав суддя.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справі Януковича 17 липня продовжить допит свідків захисту.

16 липня свідок сторони захисту у справі щодо держзради Віктора Януковича екс-начальник штабу охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що у березні 2014 року екс-президент України звертався до президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна.