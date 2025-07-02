ua en ru
Ср, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Нудно та непереконливо": в МЗС єхидно прокоментували нову пропаганду Орбана в Угорщині

Україна, Середа 02 липня 2025 22:58
UA EN RU
"Нудно та непереконливо": в МЗС єхидно прокоментували нову пропаганду Орбана в Угорщині Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com)
Автор: Антон Корж

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували використання проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном карикатур на президента Володимира Зеленського. Дії Орбана назвали "безглуздими та непереконливими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника МЗС України Георгія Тихого в X (Twitter).

"Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Виглядає безглуздо, нудно та непереконливо", - написав Тихий.

&quot;Нудно та непереконливо&quot;: в МЗС єхидно прокоментували нову пропаганду Орбана в УгорщиніФото: типова орбанська пропаганда в Угорщині (x.com/SpoxUkraineMFA)

Орбан малює карикатури та біситься

Нещодавно стало відомо, що в Угорщині з'явилися карикатурні зображення президента Зеленського, які Орбан використовує у цілях антиукраїнської пропаганди. Останній "витвір" орбаністів – це плакат, на якому зображені карикатурні чоловічки із обличчями Зеленського та лідера угорської опозиція Петера Мадяра та підписом "Схожі, як дві краплі води".

Це вже не перша спроба Орбана використати образи Зеленського для пропаганди. З початку в Угорщині з’явилися політичні білборди з гаслом: "Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну! Голосуй "ні!"". На плакатах карикатурно зображені президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Зеленський та президент Європейської народної партії Манфред Вебер.

Зеленський вкрай обурився тим, що Орбан насмілився використовувати його обличчя для своєї пропаганди. Роздратування український лідер висловив в інтерв'ю угорським ЗМІ, додавши, що не давав Орбану дозволу на такі дії.

Нагадаємо, що Орбан - давній та послідовний ворог України, симпатик російського диктатора Володимира Путіна. Наприклад, Орбан критикує постачання зброї Україні та санкції проти Росії, кажучи, що це "шкодить європейській економіці", зокрема й угорській. Також він заблокував відкриття переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина
Новини
Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"
Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду