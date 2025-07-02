"Скучно и неубедительно": в МИД ехидно прокомментировали новую пропаганду Орбана в Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали использование пророссийским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном карикатур на президента Владимира Зеленского. Действия Орбана назвали "бессмысленными и неубедительными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Георгия Тихого в X (Twitter) .

"Вместо того, чтобы объяснить венгерской общественности, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур с украинским президентом. Выглядит бессмысленно, скучно и неубедительно", - написал Тихий.

Орбан рисует карикатуры и бесится

Недавно стало известно, что в Венгрии появились карикатурные изображения президента Зеленского, которые Орбан использует в целях антиукраинской пропаганды. Последнее "творение" орбанистов - это плакат, на котором изображены карикатурные человечки с лицами Зеленского и лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра и подписью "Похожи, как две капли воды".

Это уже не первая попытка Орбана использовать образы Зеленского для пропаганды. С начала в Венгрии появились политические билборды с лозунгом: "Они примут Украину в ЕС, но мы заплатим цену! Голосуй "нет!"". На плакатах карикатурно изображены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Зеленский и президент Европейской народной партии Манфред Вебер.

Зеленский крайне возмутился тем, что Орбан осмелился использовать его лицо для своей пропаганды. Раздражение украинский лидер выразил в интервью венгерским СМИ, добавив, что не давал Орбану разрешения на такие действия.

Напомним, что Орбан - давний и последовательный враг Украины, симпатик российского диктатора Владимира Путина. Например, Орбан критикует поставки оружия Украине и санкции против России, говоря, что это "вредит европейской экономике", в том числе и венгерской. Также он заблокировал открытие переговоров с Украиной относительно членства в ЕС.

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