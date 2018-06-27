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Интервью

В Киеве к кампании "Врач для каждой семьи" присоединились 95% врачей

НовостиОбщество    27.06.2018 - 20:48
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Однако стопроцентного охвата киевлян пока что нет

К национальной кампании "Врач для каждой семьи" присоединились 95% терапевтов, педиатров и семейных врачей Киева. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Она отметила, что стопроцентного охвата киевлян пока что нет.

"Сейчас своего врача выбрали более 670 тысяч жителей столицы. Это около 23% от всего населения г. Киева. Самыми активными в этом смысле на сегодня являются жители Днепровского и Дарницкого районов. Там декларации подписала почти треть населения. Значительно медленнее дело идет в Печерском и Соломенском районах", - сообщила Гинзбург.

По ее словам, подписав декларацию, согласно приказа Минздрава от 19.03.2018 № 504 "Об утверждении Порядка оказания первичной медицинской помощи", гражданин имеет право на бесплатное получение ряда медицинских услуг, предоставляемых на первичном звене.

Среди таких услуг: динамическое наблюдение за состоянием здоровья взрослых и детей; проведение диагностики и лечения; оказание неотложной медицинской помощи; направление пациентов для оказания им вторичной или третичной медицинской помощи; вакцинация согласно календарю профилактических прививок; наблюдение за неосложненной беременностью; ведение первичной учетной документации, оформление справок, листков нетрудоспособности и т. д

Напомним, 23 июня и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев.

Комитеты Рады заслушают отчет Минздрава о ходе медицинской реформы Медицинскую помощь будут оказывать независимо от декларации, - Минздрав
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, Врач для каждой семьи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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